Подвійний подіум здобули українські лижні акробати на Кубку Європи
Максим Кузнєцов
Ski Federation of Ukraine
Українські лижні акробати завершили виступи на етапі Кубку Європи, який тривав у місті Рука, Фінляндії.
Срібну нагороду в особистих змаганнях здобув Максим Кузнєцов. За свій стрибок він отримав 97,6 бала, що стало другим результатом. Перше місце у титулованого швейцарця Ное Рота.
За крок до медалі зупинився Дмитро Котовський. Його результат 93,81 та четверта підсумкове місце.
Золоту нагороду у синхронних стрибках виборов Дмитро Котовський, який виступав у парі з американцем Ештоном Салваном. Також бронзу здобули Захар Максимчук і Ян Гаврюк.
Напередодні український стрибун Євген Марусяк показав найкращий результат в історії України на етапі Кубку світу в німецькому Тітізеє-Нойштадті.