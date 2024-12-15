Подвійний подіум здобули українські лижні акробати на Кубку Європи

Українські лижні акробати завершили виступи на етапі Кубку Європи, який тривав у місті Рука, Фінляндії.

Срібну нагороду в особистих змаганнях здобув Максим Кузнєцов. За свій стрибок він отримав 97,6 бала, що стало другим результатом. Перше місце у титулованого швейцарця Ное Рота.

За крок до медалі зупинився Дмитро Котовський. Його результат 93,81 та четверта підсумкове місце.

Золоту нагороду у синхронних стрибках виборов Дмитро Котовський, який виступав у парі з американцем Ештоном Салваном. Також бронзу здобули Захар Максимчук і Ян Гаврюк.

Напередодні український стрибун Євген Марусяк показав найкращий результат в історії України на етапі Кубку світу в німецькому Тітізеє-Нойштадті.