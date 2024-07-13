Карнафель виборола золото чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Українці Діана Карнафель та Кирило Азаров здобули нагороди юнацького чемпіонату Європи зі стрибків у воду, що проходить у польському Жешуві.

Карнафель стала найкращою на метровому трампліні серед дівчат вікової групи А. Її результат — 368.35 бала. Для Діани це була дебютна нагорода на континентальній першості.

Водночас Кирило Азаров виборов срібло на 3-метровому трампліні серед хлопців вікової групи А. Він показав другий результат — 550.75 бала.

Наразі збірна команда України очолює загальнокомандний залік з 11 нагородами. В активі команди шість нагород — 4 золота, 6 срібла та 1 бронза.

Раніше Олімпійська збірна України зі стрибків у воду оголосила свій склад на Олімпійські ігри-2024. Турнір проходитиме з 26 липня до 11 серпня.