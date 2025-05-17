13-річна виграла чемпіонат США зі стрибків у воду серед дорослих
13-річна ЕлліРіз Нідей стала однією з наймолодших стрибунок у воду в історії, яка здобула титул чемпіонки США серед дорослих, вигравши змагання з стрибків у воду серед жінок на національному чемпіонаті в Оберні, штат Алабама.
Про це повідомляє Nbcsports.com.
Нідей набрала 721,40 бала за 10 комбінованих стрибків у півфіналі у вівторок та фіналі у четвер, перевершивши Бейлі Кренфорд на 10 балів.
"Це справжнє божевілля. Можливо, одного дня, коли я виросту, я потраплю до олімпійської збірної", – сказала тріумфаторка.
У більшості випадків дві найкращі спортсменки з індивідуальних змагань на національних змаганнях та команди-переможці синхронних змагань кваліфікуються на чемпіонат світу цього літа. Але Нідей занадто молода для чемпіонату світу, оскільки їй не виповниться 14 років до кінця 2025 року.
Нідей є дочкою Лорін Маккеллі, яка вигравала національні титули на трампліні у 2000 та 2001 роках.
ЕлліРіз повторила досягнення Марджорі Гестрінг, яка виграла національний чемпіонат зі стрибків у воду в 1936 році. Того ж року Гестріг здобула золото на Олімпійських іграх.
За даними групи олімпійських істориків OlyMADMen, Гестрінг залишається наймолодшою людиною в історії, яка виграла золоту медаль Літніх Олімпійських ігор.
Нагадаємо, Олексій Середа та Марк Гриценко здобули бронзову медаль у Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду.