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13-річна виграла чемпіонат США зі стрибків у воду серед дорослих

Руслан Травкін — 17 травня 2025, 11:54
13-річна виграла чемпіонат США зі стрибків у воду серед дорослих
ЕлліРіз Нідей
x.com/usadiving

13-річна ЕлліРіз Нідей стала однією з наймолодших стрибунок у воду в історії, яка здобула титул чемпіонки США серед дорослих, вигравши змагання з стрибків у воду серед жінок на національному чемпіонаті в Оберні, штат Алабама.

Про це повідомляє Nbcsports.com.

Нідей набрала 721,40 бала за 10 комбінованих стрибків у півфіналі у вівторок та фіналі у четвер, перевершивши Бейлі Кренфорд на 10 балів.

"Це справжнє божевілля. Можливо, одного дня, коли я виросту, я потраплю до олімпійської збірної", – сказала тріумфаторка.

У більшості випадків дві найкращі спортсменки з індивідуальних змагань на національних змаганнях та команди-переможці синхронних змагань кваліфікуються на чемпіонат світу цього літа. Але Нідей занадто молода для чемпіонату світу, оскільки їй не виповниться 14 років до кінця 2025 року.

Нідей є дочкою Лорін Маккеллі, яка вигравала національні титули на трампліні у 2000 та 2001 роках.

ЕлліРіз повторила досягнення Марджорі Гестрінг, яка виграла національний чемпіонат зі стрибків у воду в 1936 році. Того ж року Гестріг здобула золото на Олімпійських іграх.

За даними групи олімпійських істориків OlyMADMen, Гестрінг залишається наймолодшою ​​людиною в історії, яка виграла золоту медаль Літніх Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Олексій Середа та Марк Гриценко здобули бронзову медаль у Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду.

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