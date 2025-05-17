13-річна виграла чемпіонат США зі стрибків у воду серед дорослих

13-річна ЕлліРіз Нідей стала однією з наймолодших стрибунок у воду в історії, яка здобула титул чемпіонки США серед дорослих, вигравши змагання з стрибків у воду серед жінок на національному чемпіонаті в Оберні, штат Алабама.

Про це повідомляє Nbcsports.com.

Нідей набрала 721,40 бала за 10 комбінованих стрибків у півфіналі у вівторок та фіналі у четвер, перевершивши Бейлі Кренфорд на 10 балів.

"Це справжнє божевілля. Можливо, одного дня, коли я виросту, я потраплю до олімпійської збірної", – сказала тріумфаторка.

У більшості випадків дві найкращі спортсменки з індивідуальних змагань на національних змаганнях та команди-переможці синхронних змагань кваліфікуються на чемпіонат світу цього літа. Але Нідей занадто молода для чемпіонату світу, оскільки їй не виповниться 14 років до кінця 2025 року.

The queen of the platform 👑 pic.twitter.com/eCFDVW94Ui — USA Diving (@USADiving) May 15, 2025

Нідей є дочкою Лорін Маккеллі, яка вигравала національні титули на трампліні у 2000 та 2001 роках.

ЕлліРіз повторила досягнення Марджорі Гестрінг, яка виграла національний чемпіонат зі стрибків у воду в 1936 році. Того ж року Гестріг здобула золото на Олімпійських іграх.

За даними групи олімпійських істориків OlyMADMen, Гестрінг залишається наймолодшою ​​людиною в історії, яка виграла золоту медаль Літніх Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Олексій Середа та Марк Гриценко здобули бронзову медаль у Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду.