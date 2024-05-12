Гоман та Балєвський зупинилися за крок до медалі на завершальному турнірі Grand Slam перед ЧС та ОІ-2024

У Казахстані відбувся завершальний турнір серії Grand Slam перед чемпіонатом світу та Олімпійськими іграми-2024 в Парижі. Найкращими серед українців стали Євгеній Балєвський та Христина Гоман, які стали п'ятими за підсумками змагань.

Балєвський зазнав поразки в бронзовій сутичці чемпіону Європи з Нідерландів Юру Спійкерсу.

Гоман поступилася олімпійській чемпіонці в Токіо Акірі Соне в поєдинку за третє місце.

Трохи гірший результат продемонстрував Антон Савицький, який завершив змагання сьомим.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2024 із дзюдо відбуватимуться в Абу-Дабі, ОАЕ, з 19 по 24 травня. Змагання на літніх Олімпійських іграх 2024 у Парижі триватимуть з 27 липня по 3 серпня.

Раніше на континентальній першості в Загребі Дар'я Білодід завоювала золото.