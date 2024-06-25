Україна здобула чотири ліцензії на Олімпійські ігри-2024

Збірна України з дзюдо здобула чотири ліцензії на Олімпійські ігри-2024, що відбудуться в Парижі.

Про це йдеться на сайті Міжнародної федерації дзюдо.

Після офіційного закриття рейтингів чотири представники України кваліфікувалися на ОІ-2024 — два у чоловічих та два у жіночих вагових категоріях.

У Парижі змагатиметься Дільшот Халматов (60 кг), Богдан Ядов (66 кг), Єлизавета Литвиненко (78 кг) та Дар'я Білодід (57 кг), яка є бронзовою призеркою Олімпійських ігор у Токіо.

Як стало відомо Суспільному у ваговій категорії 78 кг одразу дві українки були прохідними за рейтингом — Єлизавета Литвиненко та Юлія Курченко. Через обмеження у збірній України прийняли рішення обрати Литвиненко.

Раніше представники України надіслали спільного листа Міжнародному олімпійському комітету (МОК) та Міжнародній федерації дзюдо (IJF) щодо відсторонення російських дзюдоїстів від виступу на Олімпійських іграх-2024.