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Фінський хокеїст завершив кар'єру через розрив яєчка

Руслан Травкін — 23 січня 2025, 13:50
Фінський хокеїст завершив кар'єру через розрив яєчка
Мікко Хаапаранта
INSTAGRAM@MIQELOO

Хокеїст Мікко Хаапаранта вирішив завершити кар'єру в 27-річному віці через серйозну травму. У грудні під час гри другого дивізіону Фінляндії гравцю ТуТо представник клубу ІРК влучив шайбою у пах – лікарям довелося видалити половину яєчка.

Про це пише The Sun та Blick.ch з посиланням на фінські ЗМІ.

Ще під час гри Мікко був доставлений до лікарні. Після удару його яєчко збільшилося в чотири рази. Було вирішено провести операцію.

"Я ніколи не відчував такого болю. Я радий, що все ще можу дихати. Мені цікаво, чи варта Местіс (назва другого дивізіону Фінляндії - прим.) яєчок? На даний момент я не думаю, що це так. Зараз я шукаю нормальну роботу", – зізнається він.

Наступна діагностика буде проведена через три місяці. Фахівці визначать, чи буде функціонувати яєчко, чи треба буде вилучити його повністю.

Протягом кар'єри Мікко відіграв лише 7 поєдинків у найсильнішій лізі Фінляндії з хокею, очок не набирав.

Нагадаємо, збірна України з хокею на Універсіаді здобула бронзові медалі, перегравши США.

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