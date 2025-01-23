Фінський хокеїст завершив кар'єру через розрив яєчка

Хокеїст Мікко Хаапаранта вирішив завершити кар'єру в 27-річному віці через серйозну травму. У грудні під час гри другого дивізіону Фінляндії гравцю ТуТо представник клубу ІРК влучив шайбою у пах – лікарям довелося видалити половину яєчка.

Про це пише The Sun та Blick.ch з посиланням на фінські ЗМІ.

Ще під час гри Мікко був доставлений до лікарні. Після удару його яєчко збільшилося в чотири рази. Було вирішено провести операцію.

" Я ніколи не відчував такого болю. Я радий, що все ще можу дихати. Мені цікаво, чи варта Местіс (назва другого дивізіону Фінляндії - прим.) яєчок? На даний момент я не думаю, що це так. Зараз я шукаю нормальну роботу", – зізнається він.

Наступна діагностика буде проведена через три місяці. Фахівці визначать, чи буде функціонувати яєчко, чи треба буде вилучити його повністю.

Протягом кар'єри Мікко відіграв лише 7 поєдинків у найсильнішій лізі Фінляндії з хокею, очок не набирав.

Нагадаємо, збірна України з хокею на Універсіаді здобула бронзові медалі, перегравши США.