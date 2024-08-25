Збірна України у товариській грі здобула впевнену перемогу над Угорщиною

Збірна України з хокею у товариській грі обіграла Угорщину під час підготовки до фіналу відбору на Олімпіаду-2026

Поєдинок завершися з рахунком 6:3 на користь збірної України. Перший період завершився без взяття воріт. Підопічним Дмитра Христича вдалось аж тричі засмутити голкіпера господарів у другому періоді. Такий гандикап дозволив впевнено контролювати хід гри і в підсумку здобути перемогу.

Хокей, товариська гра, 25 серпня

Угорщина — Україна 3:6 (0:0, 0:3, 3:3)

Шайби: 26:31 Садовіков (Ворона, Фадєєв) - 0:1, 26:59 Чердак (Андрейків, Денискін) - 0:2, 35:38 Пересунько (Чолач, Трахт - більш) - 0:3, 46:03 Садовіков (Фадєєв, Лялька - більш) - 0:4, 48:02 Бородай – 0:5, 51:58 Шонгот - 1:5, 52:51 Галло (Хорват) - 2:5, 55:48 Варга (Ерделі - більш) - 3:5, 57:18 Денискін (Фадєєв - порожні ворота) - 3:6

Завтра збірна України відправиться до Латвії. "Синьо-жовті" боротимуться за вихід на Олімпійські ігри у Ризі з 29 серпня по 1 вересня. Суперниками українців стануть господарі, Словенія та Франція.

Нагадаємо, у травні національна команда посіла перше місце в Дивізіоні 1B та гарантувала собі довгоочікуване повернення до Дивізіону 1A (другий за силою у світовому хокеї), де востаннє грала ще у 2017 році.