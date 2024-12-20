Ентоні, Говард, Газоль та Стадемайр претендують на потрапляння до Зали слави 2025 року
Кармело Ентоні
НБА
Зал слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта опублікував список кандидатів на потрапляння у Клас 2025 року.
Про це було оголошено на сайті Зали слави.
Був опублікований список осіб, які претендуватимуть на Зал слави у 2025 році.
Серед великої кількості номінантів опинилися Кармело Ентоні, Двайт Говард, Док Ріверс, Марк Газоль, Біллі Донован та Амаре Стадемайр.
Фіналісти, обрані відбірковими комісіями відповідних категорій для класу 2025 року, будуть оголошені 15 лютого в Сан-Франциско в рамках зіркового вікенду.
Весь клас 2025 року буде представлений під час Фіналу чотирьох NCAA в Сан-Антоніо 6 квітня.