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Ентоні, Говард, Газоль та Стадемайр претендують на потрапляння до Зали слави 2025 року

Олексій Погорелов — 20 грудня 2024, 15:53
Ентоні, Говард, Газоль та Стадемайр претендують на потрапляння до Зали слави 2025 року
Кармело Ентоні
НБА

Зал слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта опублікував список кандидатів на потрапляння у Клас 2025 року.

Про це було оголошено на сайті Зали слави.

Був опублікований список осіб, які претендуватимуть на Зал слави у 2025 році.

Серед великої кількості номінантів опинилися Кармело Ентоні, Двайт Говард, Док Ріверс, Марк Газоль, Біллі Донован та Амаре Стадемайр.

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Фіналісти, обрані відбірковими комісіями відповідних категорій для класу 2025 року, будуть оголошені 15 лютого в Сан-Франциско в рамках зіркового вікенду.

Весь клас 2025 року буде представлений під час Фіналу чотирьох NCAA в Сан-Антоніо 6 квітня.

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