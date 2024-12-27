Юнацька збірна України з перемоги стартувала на турнірі Ладіміра Трояка

Сьогодні, 27 грудня, відбувся матч юнацької збірної України з хокею проти Кошице на турнірі Ладіміра Трояка.

Поєдинок завершився перемогою українців з рахунком 2:1.

Першу шайбу закинули словаки вже у другому періоді. Олександр Жданов доволі швидко відновив паритет. Переможну шайбу за 30 секунд до кінця гри закинув Богдан Пацеляк. Для нього ще був дебютний гол у складі збірної.

Турнір Ладіміра Трояка

27 грудня

Кошице (Словаччина) – Україна U-17 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – Блашко (Маркуш, Труса), 21:35, 1:1 – Жданов (Лучкін), 32:16, 1:2 – Пацеляк (Воротеляк), 59:36

За регламентом турніру, очкова система поділена на дві частини: основний час і булітна серія, тож команди пробивали по 3 буліти, і краще себе проявили словаки. У підсумку України здобула 2 очки, у Кошице – 1.