Київ Кепіталз підписали гравця збірної Латвії
ХК Київ Кепіталз
Латвійський захисник Едуардс Хуго Янсонс став гравцем віцечемпіона України, Київ Кепіталз.
Про це повідомляє пресслужба українського клубу.
Умови та терміни дії контракту з Янсонсом не розголошуються.
27-річний латвієць розпочинав свою кар’єру в австрійського Льовен Аустрія Старз, також грав за латвійські Сагу, Призму, Земгале та Динамо, казахстанську Сариарку, чеські Гавіржов і Дуклу Їглава, словацькі Влци Жиліна та Гуменне і польський ГКС Ястшембе.
Грав за юнацьку, молодіжну та національну збірні Латвії.
Янсонс став третім новачком Київ Кепіталз у поточне літнє міжсезоння. Раніше віцечемпіони України підписали двох нападників – Данила Царковського та Дениса Гончаренка.