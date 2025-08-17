Київ Кепіталз підписали гравця збірної Латвії

Латвійський захисник Едуардс Хуго Янсонс став гравцем віцечемпіона України, Київ Кепіталз.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Умови та терміни дії контракту з Янсонсом не розголошуються.

27-річний латвієць розпочинав свою кар’єру в австрійського Льовен Аустрія Старз, також грав за латвійські Сагу, Призму, Земгале та Динамо, казахстанську Сариарку, чеські Гавіржов і Дуклу Їглава, словацькі Влци Жиліна та Гуменне і польський ГКС Ястшембе.

Грав за юнацьку, молодіжну та національну збірні Латвії.

Янсонс став третім новачком Київ Кепіталз у поточне літнє міжсезоння. Раніше віцечемпіони України підписали двох нападників – Данила Царковського та Дениса Гончаренка.