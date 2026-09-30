Президента футбольного клубу застрелили після матчу збірної Болгарії

У Болгарії було скоєно вбивство президента футбольного клубу Ботев Пловдив Іліяна Філіпова.

Про це повідомляє національне радіо BNR з посиланням на МВС Болгарії.

Напад стався 30 вересня близько першої години ночі на території приватної власності бізнесмена. За попередньою інформацією криміналістів, 53-річний функціонер загинув на місці від вогнепального поранення в голову.

Вбивство сталося за кілька годин після того, як Філіпов відвідав матч національної збірної Болгарії проти Естонії (0:0) у другому турі Ліги націй на домашньому стадіоні клубу.

Правоохоронні органи Пловдива спільно з Головною дирекцією Національної поліції оголосили план-перехоплення. Усі в'їзди та виїзди з міста заблоковані блокпостами, поліція ретельно перевіряє підозрілі транспортні засоби.

Прокурор Пловдива Ваня Христева заявила на брифінгу, що слідство розглядає всі можливі версії та мотиви злочину.

Зазначимо, що Філіпов викупив мажоритарний пакет акцій Ботева в червні 2025 року. Він повністю закрив борги клубу в розмірі майже 3,5 млн євро, які залишилися від попереднього керівництва.

Бізнесмен також допоміг завершити реконструкцію стадіону. Він володів однією з найбільших транспортних фірм Болгарії PIMK, що входить до топ-10 логістичних компаній Європи.

Нагадаємо, що в серпні також біля власного будинку було вбито колишнього чемпіона світу з боксу.