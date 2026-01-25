Сокіл розтрощив Шторм у чемпіонаті України

У неділю, 25 січня, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому київський Сокіл переграв одеський Шторм.

Зустріч завершилась з рахунком 8:1.

Команди провели конкурентний перший період, який гравці столичного колективу виграли з перевагою в одну шайбу. Надалі Сокіл довів рахунок до розгромного у другій 20-хвилинці та декласував суперника у третьому періоді.

Кияни продовжують лідирувати у турнірній таблиці першості, випереджаючи Кременчук на 3 очки.

Чемпіонат України з хокею

25 січня

Сокіл – Шторм 8:1 (1:0, 2:0, 5:1)

Шайби: 1:0 – Чердак (Олійник, Тищенко, більш.), 18:02, 2:0 – Тищенко (Янішевський, Чердак), 28:33, 3:0 – Цюра (Горлушко, Бурдаков), 31:14, 4:0 – Чердак (Олійник, Римар), 42:50, 5:0 – Цюра (Якубинський, Римар), 44:37, 6:0 – Олійник (Чердак), 44:46, 7:0 – Цюра (Янішевський, менш.), 46:59, 7:1 – Ратушний (Алексюк, більш.), 49:48, 8:1 – Толстушко (Цюра, Захаров), 51:38

Нагадаємо, напередодні Одещина у шаленому матчі з 14-ма шайбами сенсаційно перемогла Кременчук.