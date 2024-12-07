Сокіл здолав Кременчук у чемпіонаті України

Сьогодні, 7 грудня, київський Сокіл на виїзді обіграв Кременчук у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Господарі першими відкрили рахунок у зустрічі, наприкінці першого періоду відзначився Віталій Лялька.

Сокіл зміг перевернути гру у другій 20-хвилинці. Віктор Захаров у більшості відновив паритет, а через декілька хвилин 19-річний Максим Жеребко вивів киян вперед.

Перемога дозволила киянам на відстань 1 бала наблизити до лідера – Київ Кепіталз, Кременчук наразі посідає 4 місце в турнірній таблиці. У команди 18 очок за 10 зіграних матчів.

Чемпіонат України з хокею

7 грудня

Кременчук – Сокіл 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Напередодні, 6 грудня, Київ Кепіталз досить впевнено обіграв Дніпро із Херсону. Ця перемога дозволила столичним закріпитись в якості лідера чемпіонату,