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3 медалі Олімпійських ігор: помер легендарний хокеїст

Руслан Травкін — 25 липня 2025, 10:48
3 медалі Олімпійських ігор: помер легендарний хокеїст
olympijskytym.cz

Легендарний хокеїст Йозеф Черни, володар восьми медалей чемпіонатів світу та трьох олімпійських медалей, помер у віці 85 років.

Про це повідомляє Olympijskytym.cz.

Він зіграв понад 130 ігор за національну збірну та представляв Чехословаччину на чотирьох зимових Олімпійських іграх, звідки привіз додому три медалі – срібну (1968) та дві бронзові (1964, 1972).

Йозеф також продемонстрував свою майстерність на 12 чемпіонатах світу, де здобув чотири срібні та одну бронзову медалі з командою.

У 2007 році його було введено до Зали слави Міжнародної федерації хокею (IIHF), а також він є членом Зали слави чеського хокею.

Нагадаємо, захисник збірної України Артур Чолач підписав новий контракт з Сільвер Найтс.

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