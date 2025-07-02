3 Кубки Стенлі, 13 Матчів зірок: у 93-річному віці пішов в інший світ легендарний хокеїст

У 93-річному віці пішов у засвіти легенда Національної хокейної ліги Алекс Дельвеккіо.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

Дельвеккіо дебютував за Детрой Ред Вінгз у сезоні-1951/52. Всю свою кар'єру він провів у цій команді, повісивши ковзани на цвях у 1974 році.

Загалом у НХЛ провів 1550 поєдинків, в яких набрав 1281 очко (456 шайб + 825 асистів).

Алекс був однією з зірок Детройта середини 1950-х. Він грав в одній ланці з Горді Хоу та Тедом Ліндсеєм. Ред Вінгз зуміли тричі виграти Кубок Стенлі (1952, 1954 та 1955).

У 2017 році його було обрано одним із 100 найкращих гравців НХЛ, а в 1977 році його було введено до Зали слави хокею. Детройт вивів з обігу його 10-й номер у 1991 році. За кар'єру Дельвеккіо 13 разів відбирався на Матч зірок.

Нагадаємо, тренер збірної України Олег Задоєнко пригадав свій досвід виступів у чемпіонаті Туреччини.