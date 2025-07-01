Тренер збірної України: У турецькій лізі був не найсильніший рівень

Тренер з фізичної підготовки збірної України з хокею Олег Задоєнко пригадав свої виступи в чемпіонаті Туреччини. Фахівець визнав, що рівень чемпіонату там не найвищий, але він отримав чудовий досвід.

Про це Олег сказав в ексклюзивному інтерв'ю для "Чемпіона".

"Як я туди перейшов? Якщо пам’ять не підводить, ми (разом з Олегом Задоєнком за клуб Зейнтінбурну виступав Олексій Войцеховський – прим.) поїхали туди з початком війни на Донбасі. Хокей в Україні став на паузу, не було зрозуміло – а що далі? Коли грав в Україні, не всі команди зі мною розрахувалися, тому були певні проблеми з грошима. Як тільки з’явився варіант – я поїхав. Дуже класний досвід. Так, не найсильніший рівень, у деяких команд він був зовсім слабенький. Але ми ставали чемпіонами, тож грали на європейському рівні з чемпіонами інших країн. Я ні про що не шкодую", – пригадав Задоєнко.

Він виступав за клуб Зейнтінбурну три роки. Команда з українцями у складі тричі ставала переможцем чемпіонату Туреччини і грала в Континентальному кубку.

Нагадаємо, захисник збірної України Гліб Варава приєднався до польської Полонії Битом.