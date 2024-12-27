Крижинка – Київ Кепіталз: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У п'ятницю, 27 грудня, відбудеться матч чемпіонату України, в якому Крижинка приймала Київ Кепіталз.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 16:30 за київським часом.

Київ Кепіталз після 14 зіграних матчів розташувався на другій сходинці турнірної таблиці, відставання від лідируючого Сокола складає 4 залікові пункти.

Крижинка продовжує знаходитись на шостій позиції в чемпіонаті, не набравши жодного очка за 13 ігор.