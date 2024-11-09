Кременчук – Крижинка: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У суботу, 9 листопада, на льодовій арені "Айсберг" у Кременчуці місцевий однойменний клуб прийматиме команду Крижинка.

Початок поєдинку чемпіонату України з хокею запланований на 13:00 за київським часом. Крижинка є дебютантом змагань.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Федерацією хокею України, у прямому етері на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, напередодні Сокіл розгромив херсонський Дніпро та здобув першу перемогу в сезоні.