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Кременчук – Крижинка: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

Денис Шаховець — 9 листопада 2024, 10:30
Кременчук – Крижинка: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
ХК Кременчук

У суботу, 9 листопада, на льодовій арені "Айсберг" у Кременчуці місцевий однойменний клуб прийматиме команду Крижинка.

Початок поєдинку чемпіонату України з хокею запланований на 13:00 за київським часом. Крижинка є дебютантом змагань.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Федерацією хокею України, у прямому етері на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, напередодні Сокіл розгромив херсонський Дніпро та здобув першу перемогу в сезоні.

Кременчук Чемпіонат України з хокею ХК Крижинка

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