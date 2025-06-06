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Нападник збірної України продовжив контракт з фінським клубом

Володимир Максименко — 6 червня 2025, 15:47
Нападник збірної України продовжив контракт з фінським клубом
Даніїл Трахт
ФХУ

Нападник збірної України з хокею Даніїл Трахт продовжить свої виступи у чемпіонаті Фінляндії.

Про це повідомила пресслужба ФХУ.

Хокеїст підписав новий контракт з Лукко за формулою 1+1. Зазначається, що сезон-2025/26 Трахт проведе в оренді у ТуТо, який виступає у місцевій другій лізі.

Нагадаємо, що останні два сезони форвард був капітаном Лукко U-20, а цього року на рахунку Трахта 54 голи у 49 матчах, включаючи плейоф.

Спортсмен дебютував у складі збірної України у 2023 році й з того часу зіграв 38 матчів, закинувши 26 шайб.

Раніше повідомлялось, що віцечемпіон України продовжив контракт зі своїм лідером оборони.

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