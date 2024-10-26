Тафгай помстився за одноклубника: у матчі Едмонтон – Піттсбург сталася бійка

У матчі регулярного чемпіонату НХЛ-2024/25 між Едмонтоном та Піттсбургом сталася бійка.

Тафгай господарів Дарнелл Нерс зійшовся у поєдинку з гравцем гостей Маркусом Петтерссоном.

Захисник "пінгінів" за декілька секунд до цього грубим "хітом" зіграв проти форварда Ойлерз Віктора Арвідссона, тому Нерс вийшов на лід, щоб помститися. Йому це вдалося.

Момент із грубою дією від Петтерсона:

victor arvidsson gets taken hard into the boards by marcus pettersson, who answers the bell with darnell nurse off the next faceoff. pic.twitter.com/3LRkEjXWmH — zach (@zjlaing) October 26, 2024

Бійка Нерса та Петтерссона:

Darnell Nurse drops the gloves with Marcus Pettersson for his earlier hit on Viktor Arvidsson 🥊 pic.twitter.com/GM8NbDxtBd — Gino Hard (@GinoHard_) October 26, 2024

Нагадаємо, гра завершилася з рахунком 4:0 на користь Едмонтона.