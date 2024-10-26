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Тафгай помстився за одноклубника: у матчі Едмонтон – Піттсбург сталася бійка

Руслан Травкін — 26 жовтня, 09:52
Тафгай помстився за одноклубника: у матчі Едмонтон – Піттсбург сталася бійка
Скріншот

У матчі регулярного чемпіонату НХЛ-2024/25 між Едмонтоном та Піттсбургом сталася бійка.

Тафгай господарів Дарнелл Нерс зійшовся у поєдинку з гравцем гостей Маркусом Петтерссоном.

Захисник "пінгінів" за декілька секунд до цього грубим "хітом" зіграв проти форварда Ойлерз Віктора Арвідссона, тому Нерс вийшов на лід, щоб помститися. Йому це вдалося.

Момент із грубою дією від Петтерсона:

Бійка Нерса та Петтерссона:

Нагадаємо, гра завершилася з рахунком 4:0 на користь Едмонтона.

бійка НХЛ Піттсбург Едмонтон Ойлерз

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