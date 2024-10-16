Від своїх воріт: голкіпер Міннесоти відзначився закинутою шайбою у матчі НХЛ

Воротар Міннесоти Вайлд Філіп Густафссон відзначився закинутою шайбою у матчі Національної хокейної ліги.

Його команда наприкінці гри вела з рахунком 3:1 проти Сент-Луїса. Блюз у надії відігратись зняли голкіпера.

Шведський воротар виловив шайбу після закидання у свою зону, швидко зоорієнтувався, що не перебуває під пресингом, випустив ігровий снаряд з пастки на лід і наважився на дальній удар.

Філіп виконав ідеально точний постріл, чим зняв усі питання про переможця. Варто також відзначити, що Густафссон за зустріч зробив 27 сейвів.

Для нього це перший закинутий гол за кар'єру. Після гри йому віддали шайбу, якою вдалося це зробити.