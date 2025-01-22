Вашингтон здолав Едмонтон, Нашвілл у грі з 12 шайбами переміг Сан-Хосе в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 21 на 22 січня відбулися вісім матчів регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Лідер Східної конференції Вашингтон здобув мінімальну перемогу над Едмонтоном. Найрезультативнішим поєдинком ігрового дня стала зустріч між Нашвіллом та Сан-Хосе. Шаркс перемагали після першого періоду з рахунком 4:1, однак втратили свою перевагу, пропустивши шість шайб за наступні 40 хвилин гри.

Підсумковий рахунок 7:5 на користь Предаторз. Також Рейнджерс розгромно переміг Оттаву, закинувши п'ять шайб у ворота суперника.

НХЛ – регулярний сезон

22 січня

Монреаль – Тампа-Бей 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Рейнджерс – Оттава 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Філадельфія – Детройт ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Даллас – Кароліна 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Нашвілл – Сан-Хосе 7:5 (1:4, 2:1, 4:0)

Едмонтон – Вашингтон 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Анагайм – Флорида 2:5 (2:3, 0:0, 0:2)

Ванкувер – Баффало 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Нагадаємо, що вчора збірна України зазнала поразки від Словаччини в матчі за вихід у фіналі Універсіади. Українці матимуть змогу поборотися за бронзу в поєдинку проти команди США.