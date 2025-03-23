Бостон поступився Сан-Хосе, Нешвілл впевнено переграв Торонто в НХЛ

У ніч з 22 на 23 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Вегас без особливих труднощів здолав Детройт, а Бостон поступився Сан-Хосе. У ще одному матчі Колорадо за булітами дотис Монреаль.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

23 березня

Монреаль – Колорадо 4:5 (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 1:2 за булітами)

Нешвілл – Торонто 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Нью-Джерсі – Оттава 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Вегас – Детройт 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Едмонтон – Сіетл 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Сан-Хосе – Бостон 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Рейнджерс – Ванкувер 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)

Даллас – Філадельфія 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Міннесота – Баффало 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Сент-Луїс – Чикаго 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Айлендерс – Калгарі 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Лос-Анджелес – Кароліна 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)

Вашингтон – Флорида 6:3 (3:3, 3:0, 0:0)

Юта – Тампа-Бей 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)

Раніше визначився розклад фінальної серії плейоф чемпіонату України з хокею.