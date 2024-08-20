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Легендарний голкіпер Челсі перейшов до хокейного клубу із чемпіонату Великої Британії

Руслан Травкін — 20 серпня, 20:45
Легендарний голкіпер Челсі перейшов до хокейного клубу із чемпіонату Великої Британії
Петр Чех
belfastgiants.com

Відомий у минулому футболіст Петр Чех, який грав за лондонські Челсі та Арсенал, став гравцем хокейного клубу Белфаст.

Про це сказано на сайті команди.

Колишній футболіст приєднався до Белфаста на правах оренди. 42-річний Петр належить команді Оксфорд. Минулого сезону Чех також відправлявся в оренду до Белфаста, але зіграв лише 1 матч.

Футбольну кар'єру Петр завершив влітку 2019 року. Відразу після цього він почав грати на позиції воротаря за британські клуби. Спортсмен також виступав за хокейні клуби Гілфорд Фенікс та Челмсворт Чіфтенс.

Нагадаємо, юнацька збірна України стала срібною призеркою Třinec Open Cup.

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