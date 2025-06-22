Петр Чех проїхав 97-кілометрову любительську гонку в Чехії

Легендарний чеський голкіпер Петр Чех взяв участь у любительській велогонці L'Etape Czech Republic.

Про це повідомляє Idnes.

L'Etape Czech Republic – це одна із серії велогонок L'Étape du Tour: любительських гонок, які проводять в різних країнах організатори Тур де Франс, компанія ASO. Організацією такої гонки в Чехії займається саме агентство легендарного воротаря, Petr Čech Sport. Цього року ексгравець Челсі та Арсенала вперше вирішив сам вийти на старт гонки.

Цього року сумарно в гонці взяли участь 3098 велогонщиків-любителів – новий рекорд для цієї події. Вони могли обрати одну із трьох дистанцій – 66, 97 і 139 км. Серед учасників був переможець Тур де Франс 2012 року, сер Бредлі Віггінс.

Сам Чех обрав дистанцію в 97 км, яку подолав за 3 години, 7 хвилин і 28 секунд.

"Я ніколи не їздив таку велику дистанцію. Зазвичай я проїжджаю близько 65 кілометрів. Це найдовша дистанція, яку я коли-небудь подолав. Ось чому я це ціную. Перш за все, я хотів фінішувати в гонці. Я не так багато тренувався. Я хотів їхати з хорошим темпом і в ідеалі фінішувати за менш ніж 3 години та 20 хвилин, що мені й вдалося", – заявив Чех.

Нагадаємо, наприкінці квітня Еден Азар проїхав 225-кілометрову гонку в Бельгії.