Кременчук здолав Київ Кепіталз: огляд 6-го матчу фінальної серії

Кременчук обіграв Київ Кептіталз в овертаймі шостого фінальної серії чемпіонату України з хокею.

Огляд матчу

Кременчук першим відкрив рахунок у зустрічі, проте на останній хвилині третього періоду Ярослав Панченко зумів перевести поєдинок в овертайм.

Вирішальна шайба в овертаймі в активі Віталія Ляльки.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Фінал, шостий матч, 8 квітня

Кременчук – Київ Кепіталз 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – Целогородцев (Крівошапкін, Лялька, більш.), 17:24, 2:0 – Геворкян (Лялька, Середницький), 26:27, 2:1 – Панченко (Сірченко), 32:29, 2:2 – Панченко (Берднікс, Кривоножкін, більш.), 58:20, 3:2 – Лялька (ОТ)

Лише вдруге в історії доля титулу чемпіона України вирішиться у сьомому матчі серії. Вперше це трапилося у 2020 році, коли той же Кременчук виборов титул у серії з Донбасом. Вирішальний поєдинок відбудеться в п’ятницю, 11 квітня.