Визначився переможець Ліги чемпіонів сезону-2024/25

Відбувся фінальний матч хокейної Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Швейцарський Цюріх переграв шведський Фер'єстад із рахунком 2:1.

Дублем у складі тріумфаторів відзначився Свен Андрієтто. За шведів відзначився Пер Ослунд.

Ще одним героєм Цюріха можна назвати голкіпера Шимона Грубеца. Досвідчений чеський воротар парирував 31 кидкок із 32.

Ліга чемпіонів – хокей

Фінал, 18 лютого

Цюріх – Фер'єстад 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – Андрієтто (17:48), 2:0 – Андрієтто (32:33), 2:1 – Ослунд (51:05)

Цюріх Лайонс був заснований ще в 1930 році. Команда 10 разів ставала чемпіоном Швейцарії, тричі тріумфувала в Кубку Швейцарії та двічі вигравала Континентальний кубок.

Хокейна Ліга чемпіонів стартувала в сезоні-2014/15. За цей час титул здобували Лулео, Фрелунда (4 рази), Ювяскуля, Регле, Таппара та Женева-Серветт. Сезон 2019/20 не був дограний через пандемію COVID-19.