Гравці аутсайдера НХЛ побилися на тренуванні
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Хокеїсти клубу Національної хокейної ліги Баффало Сейбрс побилися під час тренування команди.
Про це повідомила журналістка Сара Голланд у соцмережі "Х" (Twitter).
Під час ігрового моменту зіштовхнулися захисник Расмус Далін, який робив силовий прийом, та форвард Пейтона Кребса.
Відразу після цього вони почали бійку. Хокеїсти встигли обмінятися кількома ударами, а потім їх розняли товариші по команді.
Сейбрс невдало почали сезон. Команда у 4 матчах здобула лише 1 перемогу. Команда не виходить до плейоф 13 років поспіль.