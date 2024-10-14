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Гравці аутсайдера НХЛ побилися на тренуванні

Руслан Травкін — 14 жовтня, 23:00
Гравці аутсайдера НХЛ побилися на тренуванні
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Хокеїсти клубу Національної хокейної ліги Баффало Сейбрс побилися під час тренування команди.

Про це повідомила журналістка Сара Голланд у соцмережі "Х" (Twitter).

Під час ігрового моменту зіштовхнулися захисник Расмус Далін, який робив силовий прийом, та форвард Пейтона Кребса.

Відразу після цього вони почали бійку. Хокеїсти встигли обмінятися кількома ударами, а потім їх розняли товариші по команді.

Сейбрс невдало почали сезон. Команда у 4 матчах здобула лише 1 перемогу. Команда не виходить до плейоф 13 років поспіль.

Баффало бійка НХЛ

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