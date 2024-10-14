Гравці аутсайдера НХЛ побилися на тренуванні

Хокеїсти клубу Національної хокейної ліги Баффало Сейбрс побилися під час тренування команди.

Про це повідомила журналістка Сара Голланд у соцмережі "Х" (Twitter).

Під час ігрового моменту зіштовхнулися захисник Расмус Далін, який робив силовий прийом, та форвард Пейтона Кребса.

Відразу після цього вони почали бійку. Хокеїсти встигли обмінятися кількома ударами, а потім їх розняли товариші по команді.

Here’s the scrum that just went on in practice between Rasmus Dahlin and Peyton Krebs.



Looks like they collided at full speed during a drill.



Teammates broke it up right away. pic.twitter.com/bPAPnRnNvd — Sara Holland (@SaraaHolland) October 14, 2024

Сейбрс невдало почали сезон. Команда у 4 матчах здобула лише 1 перемогу. Команда не виходить до плейоф 13 років поспіль.