Вшанування легенди: Ванкувер підпише одноденний контракт із дворазовим чемпіоном світу

Шведський хокеїст Александр Едлер підпише одноденний контракт із Ванкувером, щоб завершити кар'єру в якості гравця Кенакс.

Про це канадський клуб НХЛ повідомив на сайті.

38-річний захисник грав за команду 15 років (2006-2021). Наступні два сезони Едлер провів за Лос-Анджелес.

Загалом він провів 1030 матчів у регулярних чемпіонатах НХЛ та набрав 439 (104+335) очок. У плейоф на його рахунку 40 (8+32) балів у 93 іграх.

У складі збірної Швеції він виграв золото на чемпіонатах світу у 2013 та 2017 роках. Разом із Ванкувером Александр доходив до фіналу Кубка Стенлі-2011, де "накс" програли Бостону.