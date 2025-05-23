Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Зірка чемпіонів світу прокоментував розгромну поразку від збірної Швеції

Руслан Травкін — 23 травня 2025, 10:22
Зірка чемпіонів світу прокоментував розгромну поразку від збірної Швеції
Давід Пастарняк
Iihf.com/en/events/2025/wm/gallery

Лідер збірної Чехії, яка на цьогорічному чемпіонаті світу виступала в ролі чинних володарів титулу, Давід Пастарняк прокоментував поразку від Швеції (2:5) у чвертьфіналі ЧС-2025.

Слова форварда цитує Idnes.cz.

"Шкода. Шведи були кращими, ми пропустили старт. Проти такої сильної та талановитої команди такого не повинно відбуватися.

Але я пишаюся командою за те, як нам вдалося повернутися в гру, ми нічого їм не давали просто так у другому та третьому періодах. Перший коштував нам матчу, але ми боролися до кінця", – заявив він.

Чехи програли "Тре кронор" перший період 0:3. Нападник Бостона також висловився про свою результативність (6+9) і оцінив шанс зіграти на ОІ-2026.

"Я не хочу оцінювати себе, мені не подобається це робити. Особливо зараз, невдовзі після програшу у чвертьфіналі. Сьогодні все було не так. На жаль.

Олімпіада? Це ще далеко. Це також залежить від здоров'я. Я підготуюся до наступного сезону, а потім побачимо", – додав Пастарняк. 

Зазначимо, що головною сенсацією став виліт у чвертьфіналі збірної Канади, яка програла Данії (1:2). Сідні Кросбі розчарований результатом. Тренер канадців Дін Евасон назвав причини поразки. 

Збірна Чехії з хокею Збірна Швеції з хокею хокей Бостон Брюінз Давід Пастрняк Чемпіонат світу з хокею

Давід Пастрняк

Пастрняк завдяки шайбі у ворота Піттсбурга перевершив чеський рекорд Ягра і Ланга в НХЛ

Останні новини