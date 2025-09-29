Лідер збірної Естонії пояснив, чому обрав Київ Кепіталз для продовження кар'єри

Естонський нападник Данііл Фурса пояснив, чому обрав Київ Кепіталз для продовження кар'єри. За його словами, вирішальним фактором стало те, що новачок Балтійської ліги має амбіції.

Фурсу цитує Hokejazinas.com.

"Дякую керівництву клубу за запрошення. Команда має високі цілі, команда та тренери хороші. Якщо ми все зробимо правильно, то можемо досягти гарного результату в кінці сезону. У київської команди більший бюджет, ніж у талліннської, та й амбіції також інші. Я хотів приєднатися до команди, яка має більше шансів щось виграти" – зізнався Фурса

Хокеїст додав, що останніми роками надходили різні пропозиції з-за кордону, але граючи в Таллінні, він паралельно працював тренером, і пропозиції не були такими спокусливими, щоб виїхати з дому.

"Я поєднував гру з роботою і мені здавалося, що завершу кар'єру в талліннській команді, але надійшла пропозиція від київського клубу", – додав естонський хокеїст.

За Київ Кепіталз у Балтійській лізі він провів 6 матчів і закинув 4 шайби, до яких додав 2 асисти.

Нагадаємо, український клуб з різницею в 5 шайб переграв литовську Енергію.