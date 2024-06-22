Фінал Кубку Стенлі: Едмонтон перевів протистояння з Флоридою у сьомий матч

Едмонтон Ойлерз виграв 6-й матч фінальної серії Кубку Стенлі у Флориди Пантерз.

Гра завершилась з рахунком 5:1.

За Едмонтон шайбами ​​відзначилися Воррен Фегеле, Адам Хенрік, Зак Хайман, Раян Маклауд та Дарнелл Нерс. У Флориди шайба на рахунку фінського нападника Александера Баркова.

Зазначимо, що Флорида двічі грала у фіналі Кубку Стенлі, зокрема минулого року, проте досі не вигравала. Своєю чергою "нафтовики" перемагали 5 разів, однак востаннє це сталося в 1990 році.

НХЛ — фінал

Шостий матч, 22 червня

Едмонтон — Флорида 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

(Рахунок у серії 3:3)

Вирішальний поєдинок у протистоянні, відбудеться 25 червня у Флориді.

Нагадаємо, у фіналі Східної конференції Флорида здолала Рейнджерс, а у фінальній серії Заходу Едмонтон виявився сильнішим за Даллас.