Збірна України зробила зміни у складі перед контрольним матчем зі збірною Угорщини

Складу збірної України з хокею зазнав змін. До національної збірної, яка зараз проводить збір в Угорщині, приєдналися чотири гравці: захисники Артур Чолач та Іван Сисак, а також форварди Ілля Коренчук та Віталій Андрейків.

Про це повідомляє сайт Федерації хокею України.

Залишили розташування збірної захисник Микита Полоницький та форвард Денис Гончаренко. Вони встигли зіграти товариську гру проти Дунайвароша (4:0).

Найближчими днями до збірної мають приєднатися Ігор Мережко, Олександр Пересунько, Данило Трахт, Станіслав Садовіков та Євген Фадєєв.

Відзначимо, що наступний контрольний матч збірна України проведе 25 серпня проти Угорщини.

"Синьо-жовті" боротимуться за вихід на Олімпійські ігри у Ризі з 29 серпня по 1 вересня. Суперниками українців стануть Латвія, Словенія та Франція.

Нагадаємо, у травні національна команда посіла перше місце в Дивізіоні 1B та гарантувала собі довгоочікуване повернення до Дивізіону 1A (другий за силою у світовому хокеї), де востаннє грала ще у 2017 році.