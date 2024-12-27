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Київ Кепіталз у столичному дербі завдав розгромної поразки Крижинці

Олексій Мурзак — 27 грудня 2024, 18:34
Київ Кепіталз у столичному дербі завдав розгромної поразки Крижинці
ХК Київ Кепіталз

У п'ятницю, 27 грудня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому Київ Кепіталз розгромив Крижинку.

Столичне дербі завершилося з рахунком 7:0.

У підсумку "столичні" набрали 35 балів та закріпилися на другому місці в турнірній таблиці першості. Водночас Крижинка продовжує йти останньою, не здобувши поки що жодної перемоги за 14 матчів.

Чемпіонат України з хокею
27 грудня

Крижинка – Київ Кепіталз 0:7 (0:0, 0:3, 0:4)

Нагадаємо, вчора, 26 грудня, Крижинка розгромно програла одеському Шторму.

Київ Кепіталз Чемпіонат України з хокею ХК Крижинка

Київ Кепіталз

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