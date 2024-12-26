Одеський Шторм розгромив столичну Крижинку в матчі 16 туру чемпіонату України

У четвер, 26 грудня, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в я кому Шторм розгромив невдаху поточного сезону – столичну Крижинку.

Зустріч завершилася з рахунком 7:1.

Після цієї перемоги одесити закріпилися на третьому місці в турнірній таблиці. Крижинка і досі залишається без перемог та йде на останньому місці.

Чемпіонат України з хокею

26 грудня

Крижинка – Шторм 1:7 (0:2, 0:2, 1:2)

Шайби: 1:0 – 10:26 Алексюк, 2:0 – 15:49 Куцевич, 0:3 – 22:11 Скороход, 0:4 – 30:22 Стецюра, 1:4 – 44:00 ?, 1:5 – 46:00 ?, 1:6 – 47:00 ?, 1:7 – 53 ?

Нагадаємо, вчора, 25 грудня, Сокіл у серії булітів вирвав перемогу над Штормом.