Кременчук розгромив Дніпро в матчі чемпіонату України

У суботу, 22 лютого, відбувся матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук розгромив херсонський Дніпро.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

Полтавський колектив після перемоги набрав 45 очок та закріпився на 4-й сходинці турнірної таблиці. Дніпро з 15 балами в активі йде 5-м.

Чемпіонат України з хокею сезону-2024/25

Регулярний сезон, 22 лютого

Дніпро – Кременчук 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 11:05 Брага, 0:2 – 19:11 Кривошапкін, 0:3 – 19:59 Лялька, 0:4 – 59, 0:5 – 59

В іншому матчі ігрового дня одеський Шторм переміг київський Сокіл.