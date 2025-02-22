Кременчук розгромив Дніпро в матчі чемпіонату України
ФХУ
У суботу, 22 лютого, відбувся матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук розгромив херсонський Дніпро.
Зустріч завершилася з рахунком 5:0.
Полтавський колектив після перемоги набрав 45 очок та закріпився на 4-й сходинці турнірної таблиці. Дніпро з 15 балами в активі йде 5-м.
Чемпіонат України з хокею сезону-2024/25
Регулярний сезон, 22 лютого
Дніпро – Кременчук 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)
Шайби: 0:1 – 11:05 Брага, 0:2 – 19:11 Кривошапкін, 0:3 – 19:59 Лялька, 0:4 – 59, 0:5 – 59
В іншому матчі ігрового дня одеський Шторм переміг київський Сокіл.