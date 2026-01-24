Київ Кепіталз розгромив Енергію в регулярному чемпіонаті Балтійської ліги

У суботу, 24 січня, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз провів черговий матч у Балтійській лізі, в якому впевнено переміг Енергію.

Зустріч завершилась з рахунком 7:3.

Київський клуб спокійно взяв перший період. У другому команди на двох закинули 6 шайб, а в заключній третині Кепіталз закинули ще двічі та довели справу до комфортної перемоги.

Завдяки цьому успіху українська команда набрала 48 очок, однак досі на 1 бал відстає від лідера першості, яким наразі є Мого.

Хокей – Балтійська ліга

Регулярний чемпіонат, 24 січня

Енергія – Київ Кепіталз 3:7 (0:2, 3:3, 0:2)

Шайби: 0:1 – 9:35 Баярунс, 0:2 – 12:24 Карсумс, 1:2 – 22:37 Лаймутіс, 1:3 – 25 Ян, 2:3 – 26:59 Красильніковас, 3:3 – 30:24 Сілінас, 3:4 – 34:30 Беговс, 3:5 – 35:28 Карсумс, 3:6 – 43:19 Новіковс, 3:7 – 44:29 Беговс

Нагадаємо, Київ Кепіталз втратив перше місце в турнірній таблиці через сенсаційну поразку Ризі у попередньому турі.