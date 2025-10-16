Чикаго несподівано переграв Сент-Луїс, Оттава в результативному матчі програла Баффало

У ніч з 15 на 16 жовтня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Сент-Луїс в домашньому матчі несподівано програв Чикаго, розклеївшись після першого періоду. Для Блекхокс це друга перемога поспіль після трьох поразок.

Також Баффало в результативній грі виявилось сильнішим за Оттаву, а Детройт комфортно здолав Флориду.

НХЛ – регулярний чемпіонат

16 жовтня

Баффало – Оттава 8:4 (1:1, 4:1, 3:2)

Детройт – Флорида 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Сент-Луїс – Чикаго 3:8 (2:2, 0:3, 1:3)

Юта – Калгарі 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Напередодні Торонто та Нешвілл закинули 11 шайб на двох, а Даллас у результативному поєдинку переграв Міннесоту.