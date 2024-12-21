Київ Кепіталз та Шторм закриватимуть першу частину сезону чемпіонату України

У суботу, 21 грудня, відбудеться один матч чемпіонату України з хокею, який закриватиме першу частину сезону-2024/25.

У столиці місцеві Київ Кепіталз прийматимуть одеський Шторм.

Дивіться відеотрансляцію гри, організовану Федерацією хокею України, в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 15:00.

Обидві команди йдуть у зоні плейоф – кияни випереджають свого майбутнього суперника всього на два очки.

Тож в разі перемоги гості можуть обійти опонента та вийти на друге місце.