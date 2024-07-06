Жодних сумнівів: найкращим став найкращий

Тріумфатором 15-го щорічного референдуму з визначення найкориснішого гравця чоловічого чемпіонату України з гандболу став 34-річний півсередній Мотора Захар Денисов. Капітан запоріжців чотири роки тому вже визнавався МВП чемпіонату.

З 2010 року MVP гандбольного сезону визначається шляхом опитування професіоналів. Регламент референдуму не змінювався з моменту його створення: кожен респондент — тренери та капітани команд Суперліги та збірних України — називає трьох найкращих гравців. За перше місце нараховується три бали, за друге — два, за третє — один. Переможець визначається за загальною кількістю набраних балів.

У нинішньому сезоні Денисов у складі Мотора виграв 10-те(!) для себе золото українського чемпіонату, додавши в особисту колекцію сьомий Кубок і сьомий Суперкубок України. Тепер в його активі — 24 виграних трофеї: 10ЧУ + 7КУ + 7СК.

У всіх чотирьох офіційних клубних турнірах за сезон-2023/2024 зіграв 40 матчів (155 голів). У нинішньому сезоні перетнув гросмейстерську позначку в 1 000 закинутих мячів у чемпіонатах України (1 111 голів у 333 матчах).

Закинувши 16 голів у Кубку Європи (третій за силою єврокубок), він тепер має на своєму рахунку 237 голів, що на один більше, ніж у Сергія Бурки (236) у списку найкращих снайперів Мотора на євроарені за всю історію. Таким чином він вийшов на 4-те місце в цьому реєстрі після Бориса Пуховського (452), Айденаса Малашинскаса (382) і Артема Козакевича (271).

Цього року відмовилися брати участь "тренери" збірної України — Вадим Бражник (головний) і Сергій Процюк (помічник), займаючи свої місця, не маючи жодного досвіду.

Крім них, у відмовники записався головком СКА-ШВСМ (Київ) Борис Чижов (на наш сором він за сумісництвом посідає місце головного тренера і жіночої збірної України). Причому з показовим формулюванням: "Усіх найкращих уже було нагороджено".

Ба більше, Чижов попросив не брати участі в цьому заході гравця столичного СКА-ШВСМ, який напередодні... вже віддав свої бали. У підсумку, на прохання гандболіста "щоб він не мав проблем" довелося "відкликати його трійку" і внести корективи у підсумки референдуму постфактум. Вони не вплинули на переможця, але третє місце виглядало б інакше.

Треба пояснити, що ФГУ очолює одіозний Андрій Мельник, який окупував збірні України. По суті, він очолює і жіночу, і чоловічу "націоналки", ставлячи на місця тренерів некваліфікованих кадрів, на свій розсуд формуючи ігрові та штатні склади. Також він має прямий вплив на клуби зі столиці Спартак-ШВСМ і СКА-ШВСМ, що фінансуються за бюджетні кошти.

Не дивно, що капітан Мотора Денисов не залучений до збірної України (до речі, її реальний капітан), а базовим клубом національної збірної, переписавши всі чинні антирекорди, став горезвісний СКА...

Найкращі лауреати за всю історію (2009/2010 — 2023/2024)

1 (1). Айденас МАЛАШИНСКАС 146 2016-2022 7 61 2 (2). Генадій КОМОК 136 2010-2023 14 65 3 (4 ↑ ). Захар ДЕНИСОВ 136 2013, 2017-2024 9 58 4 (3 ↓ ). Борис ПУХОВСЬКИЙ 131 2016-2022 7 58 5 (5). Сергій БУРКА 76 2010-2015, 2017 7 32 6 (6). Олександр ТІЛЬТЕ 52 2016-2020 5 28 7 (7). Дмитро ГОРІГА 52 2021-2023 3 26 8 (8). Михайло ЦАП 49 2010-2013 4 20 9 (9). Вадим БРАЖНИК 47 2010-2013 4 22 10 (10). Олексій ГАНЧЕВ 42 2010-2011, 2016-2019 6 22 11 (11). Сергій ОНУФРІЄНКО 41 2014-2015 2 19 12 (12). Андрій АКИМЕНКО 39 2016-2020 5 20 13 (13). Дмитро ТЮТЮННИК 36 2015-2017, 2020, 2023-2024 6 19 ...16 (18 ↑ ). Ярослав КОТЮК 25 2022-2024 3 12 ...19 (37 ↑ ). Денис САВАРИН 23 2022-2024 3 12 ...22 (22). Олександр ЮЖБАБЕНКО 22 2010-2014, 2023-2024 7 11 ...26 (49 ↑ ). Віталій ПСЬОЛ 16 2017, 2023-2024 3 9 ...31 (33 ↑ ). Ілля БЛИЗНЮК 13 2021-2022, 2024 3 9 ...37 (65 ↑ ). Віталій ГОРОВИЙ 11 2018, 2021, 2024 3 8 ...40 (56 ↑ ). Назар ЧУДІНОВ 9 2023-2024 2 6 ...64 ( new ). Віктор МАЛОМАН 4 2024 1 2

Примітка. У дужках вказано місце в загальному реєстрі перед початком сезону-2023/2024. Після спортсмена вказано загальну кількість набраних балів (2010-2024); роки та кількість сезонів, у яких потрапляв до списку найкращих; загальну кількість згадок у трійках респондентів.

У цьогорічному опитуванні взяли участь 16 респондентів. Уперше набрали очки 5 гандболістів — Віктор Маломан, Іван Бондал, Максим Вакула, Данило Савчук та Олександр Сірик.

12-й раз поспіль MVP сезону стає моторівець. За клубами розкладка переможців така: 12 разів індивідуальну нагороду отримував представник Мотора; 2 рази — ЗТР (Запоріжжя) і 1 раз — Динамо (Полтава).

За 15 останніх років 116 гандболістів були відзначені фахівцями, у жінок - 106.

АРХІВ. УСІ MVP ЧОЛОВІЧОЇ СУПЕРЛІГИ З 2010 РОКУ

2009/2010 Сергій БУРКА (ЗТР Запорожье)

2010/2011 Михайло ЦАП (ЗТР)

2011/2012 Вадим БРАЖНИК (Динамо-Полтава)

2012/2013 Сергій БУРКА (Мотор Запоріжжя)

2013/2014 Сергій ОНУФРІЄНКО (Мотор)

2014/2015 Сергій ОНУФРІЄНКО (Мотор)

2015/2016 Борис ПУХОВСЬКИЙ (Мотор)

2016/2017 Борис ПУХОВСЬКИЙ (Мотор)

2017/2018 Айденас МАЛАШИНСКАС (Мотор)

2018/2019 Борис ПУХОВСЬКИЙ (Мотор)

2019/2020 Захар ДЕНИСОВ (Мотор)

2020/2021 Айденас МАЛАШИНСКАС (Мотор)

2021/2022 Дмитро ГОРІГА (Мотор)

2022/2023 Ігор ТУРЧЕНКО (Мотор)

2023/2024 Захар ДЕНИСОВ (Мотор)

Підготував Ігор ГРАЧОВ

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