Жодних сумнівів: найкращим став найкращий
Тріумфатором 15-го щорічного референдуму з визначення найкориснішого гравця чоловічого чемпіонату України з гандболу став 34-річний півсередній Мотора Захар Денисов. Капітан запоріжців чотири роки тому вже визнавався МВП чемпіонату.
З 2010 року MVP гандбольного сезону визначається шляхом опитування професіоналів. Регламент референдуму не змінювався з моменту його створення: кожен респондент — тренери та капітани команд Суперліги та збірних України — називає трьох найкращих гравців. За перше місце нараховується три бали, за друге — два, за третє — один. Переможець визначається за загальною кількістю набраних балів.
У нинішньому сезоні Денисов у складі Мотора виграв 10-те(!) для себе золото українського чемпіонату, додавши в особисту колекцію сьомий Кубок і сьомий Суперкубок України. Тепер в його активі — 24 виграних трофеї: 10ЧУ + 7КУ + 7СК.
У всіх чотирьох офіційних клубних турнірах за сезон-2023/2024 зіграв 40 матчів (155 голів). У нинішньому сезоні перетнув гросмейстерську позначку в 1 000 закинутих мячів у чемпіонатах України (1 111 голів у 333 матчах).
Закинувши 16 голів у Кубку Європи (третій за силою єврокубок), він тепер має на своєму рахунку 237 голів, що на один більше, ніж у Сергія Бурки (236) у списку найкращих снайперів Мотора на євроарені за всю історію. Таким чином він вийшов на 4-те місце в цьому реєстрі після Бориса Пуховського (452), Айденаса Малашинскаса (382) і Артема Козакевича (271).
Цього року відмовилися брати участь "тренери" збірної України — Вадим Бражник (головний) і Сергій Процюк (помічник), займаючи свої місця, не маючи жодного досвіду.
Крім них, у відмовники записався головком СКА-ШВСМ (Київ) Борис Чижов (на наш сором він за сумісництвом посідає місце головного тренера і жіночої збірної України). Причому з показовим формулюванням: "Усіх найкращих уже було нагороджено".
Ба більше, Чижов попросив не брати участі в цьому заході гравця столичного СКА-ШВСМ, який напередодні... вже віддав свої бали. У підсумку, на прохання гандболіста "щоб він не мав проблем" довелося "відкликати його трійку" і внести корективи у підсумки референдуму постфактум. Вони не вплинули на переможця, але третє місце виглядало б інакше.
Треба пояснити, що ФГУ очолює одіозний Андрій Мельник, який окупував збірні України. По суті, він очолює і жіночу, і чоловічу "націоналки", ставлячи на місця тренерів некваліфікованих кадрів, на свій розсуд формуючи ігрові та штатні склади. Також він має прямий вплив на клуби зі столиці Спартак-ШВСМ і СКА-ШВСМ, що фінансуються за бюджетні кошти.
Не дивно, що капітан Мотора Денисов не залучений до збірної України (до речі, її реальний капітан), а базовим клубом національної збірної, переписавши всі чинні антирекорди, став горезвісний СКА...
Найкращі лауреати за всю історію (2009/2010 — 2023/2024)
|1 (1). Айденас МАЛАШИНСКАС
|146
|2016-2022
|7
|61
|2 (2). Генадій КОМОК
|136
|2010-2023
|14
|65
|3 (4↑). Захар ДЕНИСОВ
|136
|2013, 2017-2024
|9
|58
|4 (3↓). Борис ПУХОВСЬКИЙ
|131
|2016-2022
|7
|58
|5 (5). Сергій БУРКА
|76
|2010-2015, 2017
|7
|32
|6 (6). Олександр ТІЛЬТЕ
|52
|2016-2020
|5
|28
|7 (7). Дмитро ГОРІГА
|52
|2021-2023
|3
|26
|8 (8). Михайло ЦАП
|49
|2010-2013
|4
|20
|9 (9). Вадим БРАЖНИК
|47
|2010-2013
|4
|22
|10 (10). Олексій ГАНЧЕВ
|42
|2010-2011, 2016-2019
|6
|22
|11 (11). Сергій ОНУФРІЄНКО
|41
|2014-2015
|2
|19
|12 (12). Андрій АКИМЕНКО
|39
|2016-2020
|5
|20
|13 (13). Дмитро ТЮТЮННИК
|36
|2015-2017, 2020, 2023-2024
|6
|19
|...16 (18↑). Ярослав КОТЮК
|25
|2022-2024
|3
|12
|...19 (37↑). Денис САВАРИН
|23
|2022-2024
|3
|12
|...22 (22). Олександр ЮЖБАБЕНКО
|22
|2010-2014, 2023-2024
|7
|11
|...26 (49↑). Віталій ПСЬОЛ
|16
|2017, 2023-2024
|3
|9
|...31 (33↑). Ілля БЛИЗНЮК
|13
|2021-2022, 2024
|3
|9
|...37 (65↑). Віталій ГОРОВИЙ
|11
|2018, 2021, 2024
|3
|8
|...40 (56↑). Назар ЧУДІНОВ
|9
|2023-2024
|2
|6
|...64 (new). Віктор МАЛОМАН
|4
|2024
|1
|2
Примітка. У дужках вказано місце в загальному реєстрі перед початком сезону-2023/2024. Після спортсмена вказано загальну кількість набраних балів (2010-2024); роки та кількість сезонів, у яких потрапляв до списку найкращих; загальну кількість згадок у трійках респондентів.
У цьогорічному опитуванні взяли участь 16 респондентів. Уперше набрали очки 5 гандболістів — Віктор Маломан, Іван Бондал, Максим Вакула, Данило Савчук та Олександр Сірик.
12-й раз поспіль MVP сезону стає моторівець. За клубами розкладка переможців така: 12 разів індивідуальну нагороду отримував представник Мотора; 2 рази — ЗТР (Запоріжжя) і 1 раз — Динамо (Полтава).
За 15 останніх років 116 гандболістів були відзначені фахівцями, у жінок - 106.
АРХІВ. УСІ MVP ЧОЛОВІЧОЇ СУПЕРЛІГИ З 2010 РОКУ
2009/2010 Сергій БУРКА (ЗТР Запорожье)
2010/2011 Михайло ЦАП (ЗТР)
2011/2012 Вадим БРАЖНИК (Динамо-Полтава)
2012/2013 Сергій БУРКА (Мотор Запоріжжя)
2013/2014 Сергій ОНУФРІЄНКО (Мотор)
2014/2015 Сергій ОНУФРІЄНКО (Мотор)
2015/2016 Борис ПУХОВСЬКИЙ (Мотор)
2016/2017 Борис ПУХОВСЬКИЙ (Мотор)
2017/2018 Айденас МАЛАШИНСКАС (Мотор)
2018/2019 Борис ПУХОВСЬКИЙ (Мотор)
2019/2020 Захар ДЕНИСОВ (Мотор)
2020/2021 Айденас МАЛАШИНСКАС (Мотор)
2021/2022 Дмитро ГОРІГА (Мотор)
2022/2023 Ігор ТУРЧЕНКО (Мотор)
2023/2024 Захар ДЕНИСОВ (Мотор)
Підготував Ігор ГРАЧОВ