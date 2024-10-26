Жіноча збірна України стартувала з поразки від чешок на турнірі Трьох збірних

Жіноча збірна України з гандболу програла Чехії на турнірі Трьох збірних в австрійському Тульні.

Як інформує пресслужба ФГУ, матч завершився з рахунком 34:25.

В нашій команді по 4 м'ячі закинули і стали найбільш результативними Каріна Соскида та Валерія Нестеренко. За три двохвилинні вилучення червону картку отримала Софія Безрукова, яка зіграла свій перший матч за збірну України з 2019 року. Дебютували у складі Анастасія Ткач та Марія Поляк.

У складі збірної Чехії 6 разів забила Маркета Єжабкова, дворазова переможниця Ліги чемпіонів.

Якщо для нашої команди це була перша гра, то чешки стартували напередодні поступившись Австрії 25:26.

Турнір трьох збірних з гандболу

26 жовтня

Чехія – Україна – 34:25 (17:10)

У неділю, 27 жовтня, Україна зіграє другий матч на турнірі – проти господарок, збірної Австрії (19.00). Турнір в Тульні є етапом підготовки України до виступу на Євро-2024, який пройде з 28 листопада по 15 грудня в Австрії, Угорщині та Швейцарії.