Збірна України U-19 виграла чемпіонат Європи у дивізіоні В

Жіноча збірна України U-19 з гандболу виграла Євро-2025 у дивізіоні В.

У фіналі, який відбувся 20 липня в Грузії, "синьо-жовті" перемогли команду Словаччини.

На шляху до фіналу збірна України також не зазнала жодної поразки. Так, підопічні Лілії Горильської виграли п'ять матчів із п'яти, на груповому етапі здолавши Велику Британію (32:28), Косово (27:18), Ізраїль (39:21), Італію (33:24), а у півфіналі розібрались із Бельгією (35:25).

У підсумку наша команда кваліфікувалася у дивізіон А.

EHF Euro-2025 Championship U-19

Дивізіон В, фінал, 20 липня

Словаччина U-19 – Україна U-19 23:28 (9:14)

Раніше повідомлялося, що лідер збірної України з гандболу Ігор Турченко посилив віцечемпіона Франції Нант.