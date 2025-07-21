Збірна України U-19 виграла чемпіонат Європи у дивізіоні В
ФГУ
Жіноча збірна України U-19 з гандболу виграла Євро-2025 у дивізіоні В.
У фіналі, який відбувся 20 липня в Грузії, "синьо-жовті" перемогли команду Словаччини.
На шляху до фіналу збірна України також не зазнала жодної поразки. Так, підопічні Лілії Горильської виграли п'ять матчів із п'яти, на груповому етапі здолавши Велику Британію (32:28), Косово (27:18), Ізраїль (39:21), Італію (33:24), а у півфіналі розібрались із Бельгією (35:25).
У підсумку наша команда кваліфікувалася у дивізіон А.
EHF Euro-2025 Championship U-19
Дивізіон В, фінал, 20 липня
Словаччина U-19 – Україна U-19 23:28 (9:14)
Раніше повідомлялося, що лідер збірної України з гандболу Ігор Турченко посилив віцечемпіона Франції Нант.