Збірна України вдруге поспіль поступилася Польщі B

29 вересня у польському місті Закопане жіноча збірна України провела другу товариську гру проти резервного складу Польщі.

Матч завершився з рахунком 26:18 на користь Польщі B.

Зазначимо, що Українки провели краще першу половину, що дозволило піти на перерву лідерками – 12:11. На жаль, надалі господарки зуміли взяти контроль над поєдинком і здобути перемогу.

У складі української команди найрезультативнішою стала Вікторія Салтанюк, на рахунку якої 13 голів.

Гандбол – товариська гра

29 вересня

Польща В – Україна 26:18 (11:12)

Вчора, 28 вересня, ці команди також провели спаринг. "Синьо-жовті" поступилися з рахунком 33:35.