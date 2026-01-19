Голкіпер збірної України оголосив про завершення кар'єри після вильоту з Євро-2026

Голкіпер Антон Терехов оголосив про завершення виступів за збірну України.

Про це повідомляє Cуспільне Спорт.

Головний тренер збірної Вадим Бражник у коментарі підтвердив відхід Терехова. Наставник наголосив, що це не було емоційною реакцією на невдалий виступ команди на турнірі (три поразки у трьох матчах). Воротар ухвалив це рішення ще під час кваліфікації, але прагнув допомогти збірній у фінальній частині першості.

"У роздягальні Антон Терехов сказав, що він закінчує кар'єру у збірній, він не в змозі грати: і здоров'я, і вік. Він не може грати", – розповів Бражник.

Антон Терехов захищав кольори національної команди протягом дев'яти сезонів. Його дебют відбувся ще у січні 2018 року в поєдинку проти Фарерських Островів. За цей час він взяв участь у трьох чемпіонатах Європи (2020, 2022 та 2026 років). На цьогорічному Євро Терехов став єдиним українським воротарем, який зіграв у всіх трьох матчах.

Нагадаємо, що свій перший матч на турнірі збірна України програла господарям першості норвежцям з розгромним рахунком 22:39, а в наступній грі "синьо-жовті" поступилися Франції, що стало найбільшою поразкою в історії України. Сьогодні ж, 19 січня, збірна програла Чехії, вилетівши з турніру з нулем набраних балів.