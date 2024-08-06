Українська гандболістка Борщенко повідомила, що завершила кар’єру через рак мозку

Українська гандболістка Вікторія Борщенко проходить лікування від раку мозку.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Скільки разів я собі уявляла свою останню гру, як це буде, що я скажу, скільки буде сліз. Але, на жаль, усе було не так. Через 3 дні після домашньої гри з "Ювентою Міхаловце" у мене виявили пухлину в голові, через 7 днів мені зробили операцію з її видалення...

Зараз я почуваюся добре, проходжу лікування і всі необхідні процедури, але, на жаль, грати в гандбол я більше не зможу... Хоча я залишаюся в гандболі, але вже в іншій ролі, яка мені давно дуже цікава, це роль тренера команди! Мною був пройдений прекрасний і довгий шлях, де я була щаслива, де було багато прекрасних моментів, де я знайшла багато друзів! Хочу подякувати всім за слова підтримки, які я почула за останні дні!

Окремо хочу подякувати керівництву Бенфіки за допомогу в лікуванні і те, що вони для мене зробили, ну а всім іншим до зустрічі на гандбольному майданчику, нехай навіть і в іншій ролі! Бережіть себе!" — написала Борщенко.