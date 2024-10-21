Три перемоги у Лізі чемпіонів за останні 4 роки: відомий гандбольний клуб оголосив себе банкрутом

Норвезька жіноча гандбольна команда Вайперс Крістіансанд оголосила себе банкрутом.

Відповідну заяву опублікувала клубна пресслужба.

"Незважаючи на напружені намагання знайти рішення, ми, на жаль, не змогли забезпечити стале фінансове майбутнє клубу", – сказано в заяві.

Найкращі успіхи в історії команди розпочалися у середині 10-х років цього століття. Вони виграли останні 7 чемпіонатів Норвегії, 7 Кубків країни, а також тричі перемагали у Лізі чемпіонів ЄГФ.



