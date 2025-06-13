Небачена одностайність: Шукаль – MVP гандбольної Суперліги-2024/25
Вперше за 16 років майже всі респонденти щорічного опитування відзначили переможця
З 2010 року найціннішого гравця (MVP) гандбольного чемпіонату України визначають шляхом опитування професіоналів.
Формат референдуму незмінний з моменту його запровадження: кожен респондент – тренери та капітани команд Суперліги, а також представники збірних України – називає трійку найкращих гравців. За перше місце нараховується три бали, за друге – два, за третє – один. Переможець визначається за сумарною кількістю балів.
16-й щорічний референдум "Найкраща гандболістка чемпіонату України"
Сезон-2024/2025 (№34)
Тріумфаторкою XVI щорічного референдуму щодо визначення найкориснішого гравця жіночого чемпіонату України з гандболу стала 23-річна універсальна гравчиня львівської Галичанки Мілана Шукаль з лівою бросковою рукою.
- На рахунку Мілани Шукаль шість внутрішніх трофеїв: два чемпіонські титули (2024, 2025) + три Кубки України (2018, 2024, 2025) + Суперкубок України (2024).
- За вісім професіональних сезонів у ЧУ (2018—2025), виступаючи за Карпати та Галичанку, зіграла 163 матчі і забила 495 голів.
- Дебютувала за збірну України 2 листопада 2022 року у матчі з Люксембургом. Учасниця ЧС-2024. Загалом у збірній на офіційному рівні — 11 матчів, 34 голів.
- З наступного сезона виступатиме за бронзового призера чемпіоната Польщі, клуб Кобєжице.
- Найуспішніші клуби в історії: 9 разів переможцем ставав представник Галичанки; 3 – Карпат, 2 рази – Спарти та Реалу.
- Найчастіше в окремі роки відзначалися: Яна Готра, Марина Коновалова і Наталія Туркало (7 сезонів).
- У поточному опитуванні хоча б один раз згадувалися 17 гандболісток. Серед найкращих дебютували семеро виконавців: Ольга Макаренко, Анастасія Грабчак, Аніта Стеценко, Дар’я Корець, Катерина Кочан, Ванесса Лакатош та Яна Резуненко.
Історичний реєстр (2009/10 – 2024/2025)
|
1 (1). Наталія Туркало
|
98
|
2010-2013, 2015-2017
|
7
|
41
|
2 (2). Світлана Гавриш
|
56
|
2018-2021, 2024
|
5
|
28
|
3 (3). Ірина Стельмах
|
56
|
2011-2015
|
5
|
27
|
4 (4). Ірина Яблонська
|
50
|
2015-2017
|
3
|
23
|
5 (5). Наталія Пархоменко
|
49
|
2010-2011, 2015-2016
|
4
|
20
|
6 (6). Мар'яна Маркевич
|
47
|
2019-2023
|
5
|
22
|
7 (7). Юлія Манагарова
|
44
|
2010-2011
|
2
|
19
|
8 (8). Ірина Компанієць
|
42
|
2012-2015, 2017-2018
|
6
|
22
|
9 (9). Вікторія Цибуленко
|
42
|
2010-2014
|
5
|
18
|
10 (52↑). Мілана Шукаль
|
40
|
2020, 2022-2025
|
5
|
17
|
...16 (18↑). Єлизавета Пастеляк
|
32
|
2018-2019, 2021-2022, 2025
|
5
|
18
|
...23 (24↑). Анастасія Гінкул
|
25
|
2022, 2024-2025
|
3
|
12
|
...25 (51↑). Валерія Нестеренко
|
23
|
2024-2025
|
2
|
15
|
...32 (37↑). Тетяна Чорнявська
|
19
|
2019, 2021-2022, 2024-2025
|
5
|
10
|
...35 (38↑). Анна Гававка
|
17
|
2024-2025
|
2
|
9
|
...41 (59↑). Ірина Прокоп’як
|
14
|
2023, 2025
|
2
|
7
|
...48 (53↑). Владислава Слободян
|
10
|
2021-2022, 2024-2025
|
4
|
5
|
...50 (60↑). Інна Голярдик
|
9
|
2015, 2025
|
2
|
3
Примітка. У дужках вказано місце в загальному реєстрі перед початком сезону. Після прізвища спортсмена подано загальну кількість балів, роки та кількість згадок у трійках респондентів.
У 16-му референдумі щодо визначення найціннішого гравця Суперліги загальний реєстр учасників досяг тризначного числа – хоча б раз згадувалося 113 гандболісток.
Усі MVP жіночої Суперліги з 2010 року
2009/2010 Юлія Манагарова (Смарт Кривий Ріг)
2010/2011 Вікторія Цибуленко (Спарта Кривий Ріг)
2011/2012 Наталія Туркало (Карпати Ужгород)
2012/2013 Наталія Туркало (Карпати)
2013/2014 Тамара СМБАТЯН (Галичанка-ЛНУ Львів)
2014/2015 Ірина Стельмах (Галичанка-ЛНУ)
2015/2016 Наталія Туркало (Галичанка-ЛНУ)
2016/2017 Леся Смолінг (Галичанка-ЛНУ)
2017/2018 Єлизавета Воронько (Карпати)
2018/2019 Ілона Гайкова (Галичанка-ЛНУ)
2019/2020 Світлана Аксьонова (Реал Миколаїв)
2020/2021 Марія Гладун (Галичанка-ЛНУ)
2021/2022 Анастасія Дереклеєва (Реал Миколаїв)
2022/2023 Мар'яна Маркевич (Галичанка-ЛНУ)
2023/2024 Олеся Дяченко (Галичанка-ЛНУ)
2024/2025 Мілана Шукаль (Галичанка-ЛНУ)