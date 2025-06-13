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Небачена одностайність: Шукаль – MVP гандбольної Суперліги-2024/25

Микола Дендак, Ігор Грачов — 13 червня 2025, 19:00
Небачена одностайність: Шукаль – MVP гандбольної Суперліги-2024/25

Вперше за 16 років майже всі респонденти щорічного опитування відзначили переможця

З 2010 року найціннішого гравця (MVP) гандбольного чемпіонату України визначають шляхом опитування професіоналів.

Формат референдуму незмінний з моменту його запровадження: кожен респондент – тренери та капітани команд Суперліги, а також представники збірних України – називає трійку найкращих гравців. За перше місце нараховується три бали, за друге – два, за третє – один. Переможець визначається за сумарною кількістю балів.

16-й щорічний референдум "Найкраща гандболістка чемпіонату України"
Сезон-2024/2025 (№34)

Тріумфаторкою XVI щорічного референдуму щодо визначення найкориснішого гравця жіночого чемпіонату України з гандболу стала 23-річна універсальна гравчиня львівської Галичанки Мілана Шукаль з лівою бросковою рукою.

  • На рахунку Мілани Шукаль шість внутрішніх трофеїв: два чемпіонські титули (2024, 2025) + три Кубки України (2018, 2024, 2025) + Суперкубок України (2024).
  • За вісім професіональних сезонів у ЧУ (2018—2025), виступаючи за Карпати та Галичанку, зіграла 163 матчі і забила 495 голів.
  • Дебютувала за збірну України 2 листопада 2022 року у матчі з Люксембургом. Учасниця ЧС-2024. Загалом у збірній на офіційному рівні 11 матчів, 34 голів.
  • З наступного сезона виступатиме за бронзового призера чемпіоната Польщі, клуб Кобєжице.
  • Найуспішніші клуби в історії: 9 разів переможцем ставав представник Галичанки; 3 – Карпат, 2 рази – Спарти та Реалу.
  • Найчастіше в окремі роки відзначалися: Яна Готра, Марина Коновалова і Наталія Туркало (7 сезонів).
  • У поточному опитуванні хоча б один раз згадувалися 17 гандболісток. Серед найкращих дебютували семеро виконавців: Ольга Макаренко, Анастасія Грабчак, Аніта Стеценко, Дар’я Корець, Катерина Кочан, Ванесса Лакатош та Яна Резуненко.

Історичний реєстр (2009/10 – 2024/2025)

1 (1). Наталія Туркало

98

2010-2013, 2015-2017

7

41

2 (2). Світлана Гавриш

56

2018-2021, 2024

5

28

3 (3). Ірина Стельмах

56

2011-2015

5

27

4 (4). Ірина Яблонська

50

2015-2017

3

23

5 (5). Наталія Пархоменко

49

2010-2011, 2015-2016

4

20

6 (6). Мар'яна Маркевич

47

2019-2023

5

22

7 (7). Юлія Манагарова

44

2010-2011

2

19

8 (8). Ірина Компанієць

42

2012-2015, 2017-2018

6

22

9 (9). Вікторія Цибуленко

42

2010-2014

5

18

10 (52). Мілана Шукаль

40

2020, 2022-2025

5

17

...16 (18). Єлизавета Пастеляк

32

2018-2019, 2021-2022, 2025

5

18

...23 (24). Анастасія Гінкул

25

2022, 2024-2025

3

12

...25 (51). Валерія Нестеренко

23

2024-2025

2

15

...32 (37). Тетяна Чорнявська

19

2019, 2021-2022, 2024-2025

5

10

...35 (38). Анна Гававка

17

2024-2025

2

9

...41 (59). Ірина Прокоп’як

14

2023, 2025

2

7

...48 (53). Владислава Слободян

10

2021-2022, 2024-2025

4

5

...50 (60). Інна Голярдик  

9

2015, 2025

2

3

Примітка. У дужках вказано місце в загальному реєстрі перед початком сезону. Після прізвища спортсмена подано загальну кількість балів, роки та кількість згадок у трійках респондентів.

У 16-му референдумі щодо визначення найціннішого гравця Суперліги загальний реєстр учасників досяг тризначного числа – хоча б раз згадувалося 113 гандболісток.

Усі MVP жіночої Суперліги з 2010 року

2009/2010 Юлія Манагарова (Смарт Кривий Ріг)

2010/2011 Вікторія Цибуленко (Спарта Кривий Ріг)

2011/2012 Наталія Туркало (Карпати Ужгород)

2012/2013 Наталія Туркало (Карпати)

2013/2014 Тамара СМБАТЯН (Галичанка-ЛНУ Львів)

2014/2015 Ірина Стельмах (Галичанка-ЛНУ)

2015/2016 Наталія Туркало (Галичанка-ЛНУ)

2016/2017 Леся Смолінг (Галичанка-ЛНУ)

2017/2018 Єлизавета Воронько (Карпати)

2018/2019 Ілона Гайкова (Галичанка-ЛНУ)

2019/2020 Світлана Аксьонова (Реал Миколаїв)

2020/2021 Марія Гладун (Галичанка-ЛНУ)

2021/2022 Анастасія Дереклеєва (Реал Миколаїв)

2022/2023 Мар'яна Маркевич (Галичанка-ЛНУ)

2023/2024 Олеся Дяченко (Галичанка-ЛНУ)

2024/2025 Мілана Шукаль (Галичанка-ЛНУ)

Суперліга з гандболу Мілана Шукаль