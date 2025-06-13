Небачена одностайність: Шукаль – MVP гандбольної Суперліги-2024/25

Вперше за 16 років майже всі респонденти щорічного опитування відзначили переможця

З 2010 року найціннішого гравця (MVP) гандбольного чемпіонату України визначають шляхом опитування професіоналів.

Формат референдуму незмінний з моменту його запровадження: кожен респондент – тренери та капітани команд Суперліги, а також представники збірних України – називає трійку найкращих гравців. За перше місце нараховується три бали, за друге – два, за третє – один. Переможець визначається за сумарною кількістю балів.

16-й щорічний референдум "Найкраща гандболістка чемпіонату України"

Сезон-2024/2025 (№34)

Тріумфаторкою XVI щорічного референдуму щодо визначення найкориснішого гравця жіночого чемпіонату України з гандболу стала 23-річна універсальна гравчиня львівської Галичанки Мілана Шукаль з лівою бросковою рукою.

На рахунку Мі л ани Шукаль шість внутрішніх трофеїв: два чемпіонські титули (2024, 2025) + три Кубки України (2018, 2024, 2025) + Суперкубок України (2024) .

З а вісім професіональних сезон ів у ЧУ (20 18 —202 5 ) , виступаючи за Карпати та Галичанку, зіграла 163 матчі і забила 495 гол ів.

Дебютувала за збірну України 2 листопада 202 2 року у матчі з Люксембургом. Учасниця ЧС-2024. Загалом у збірній на офіційному рівні — 11 матчів, 34 голів.

З наступного сезона виступатиме за бронзового призера чемпіоната Польщі, клуб Кобєжице.

Найуспішніші клуби в історії: 9 разів переможцем ставав представник Галичанки; 3 – Карпат, 2 рази – Спарти та Реалу.

Найчастіше в окремі роки відзначалися: Яна Готра, Марина Коновалова і Наталія Туркало (7 сезонів).

У поточному опитуванні хоча б один раз згадувалися 1 7 гандболісток. Серед найкращих дебютували семеро виконавців: Ольга Макаренко, Анастасія Грабчак, Аніта Стеценко, Дар’я Корець, Катерина Кочан, Ванесса Лакатош та Яна Резуненко .

Історичний реєстр (2009/10 – 2024/2025)

1 (1). Наталія Туркало 98 2010-2013, 2015-2017 7 41 2 (2). Світлана Гавриш 56 2018-2021, 2024 5 28 3 (3). Ірина Стельмах 56 2011-2015 5 27 4 (4). Ірина Яблонська 50 2015-2017 3 23 5 (5). Наталія Пархоменко 49 2010-2011, 2015-2016 4 20 6 (6). Мар'яна Маркевич 47 2019-2023 5 22 7 (7). Юлія Манагарова 44 2010-2011 2 19 8 (8). Ірина Компанієць 42 2012-2015, 2017-2018 6 22 9 (9). Вікторія Цибуленко 42 2010-2014 5 18 10 (52↑). Мілана Шукаль 40 2020, 2022-2025 5 17 ...16 (18↑). Єлизавета Пастеляк 32 2018-2019, 2021-2022, 2025 5 18 ...23 (24↑). Анастасія Гінкул 25 2022, 2024-2025 3 12 ...25 (51↑). Валерія Нестеренко 23 2024-2025 2 15 ...32 (37↑). Тетяна Чорнявська 19 2019, 2021-2022, 2024-2025 5 10 ...35 (38↑). Анна Гававка 17 2024-2025 2 9 ...41 (59↑). Ірина Прокоп’як 14 2023, 2025 2 7 ...48 (53↑). Владислава Слободян 10 2021-2022, 2024-2025 4 5 ...50 (60↑). Інна Голярдик 9 2015, 2025 2 3

Примітка. У дужках вказано місце в загальному реєстрі перед початком сезону. Після прізвища спортсмена подано загальну кількість балів, роки та кількість згадок у трійках респондентів.

У 16-му референдумі щодо визначення найціннішого гравця Суперліги загальний реєстр учасників досяг тризначного числа – хоча б раз згадувалося 113 гандболісток.

Усі MVP жіночої Суперліги з 2010 року

2009/2010 Юлія Манагарова (Смарт Кривий Ріг)

2010/2011 Вікторія Цибуленко (Спарта Кривий Ріг)

2011/2012 Наталія Туркало (Карпати Ужгород)

2012/2013 Наталія Туркало (Карпати)

2013/2014 Тамара СМБАТЯН (Галичанка-ЛНУ Львів)

2014/2015 Ірина Стельмах (Галичанка-ЛНУ)

2015/2016 Наталія Туркало (Галичанка-ЛНУ)

2016/2017 Леся Смолінг (Галичанка-ЛНУ)

2017/2018 Єлизавета Воронько (Карпати)

2018/2019 Ілона Гайкова (Галичанка-ЛНУ)

2019/2020 Світлана Аксьонова (Реал Миколаїв)

2020/2021 Марія Гладун (Галичанка-ЛНУ)

2021/2022 Анастасія Дереклеєва (Реал Миколаїв)

2022/2023 Мар'яна Маркевич (Галичанка-ЛНУ)

2023/2024 Олеся Дяченко (Галичанка-ЛНУ)

2024/2025 Мілана Шукаль (Галичанка-ЛНУ)