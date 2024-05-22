Галичанка обіграла Спартак, Карпати виявилися сильнішими за КОСФК у 9 турі жіночої Суперліги

Відбулося два матчі дев'ятого туру жіночої Суперліги з гандболу, який є останнім у чемпіонаті.

Галичанка здобула впевнену перемогу над київським Спартаком, а Карпати Ужгород обіграли КОСФК.

Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга

9 тур, ІІ етап, 22 травня

Галичанка (Львів) — Спартак (Київ) 37:21 (21:12)

Карпати (Ужгород) — КОСФК (Київська область) 38:25 (21:9)

Розклад матчів 9 туру жіночої Суперліги з гандболу

23 травня

12.00. ДонДУВС-ДЮСШ4 (Кривий Ріг) – ДЮСШ 1-ХНУ (Хмельницький)

14.00. КОСФК (Київська область) – Галичанка (Львів)

16.00. Спартак (Київ) – Карпати (Ужгород)

24 травня

10.00. Реал (Миколаїв) – ДЮСШ 1-ХНУ (Хмельницький)

12.00. Галичанка (Львів) – Карпати (Ужгород)

14.00. Спартак (Київ) – КОСФК (Київська область)

У попередньому турі Галичанка обіграла Карпати та здобула 10-й титул чемпіона України.