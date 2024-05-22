Галичанка обіграла Спартак, Карпати виявилися сильнішими за КОСФК у 9 турі жіночої Суперліги
Відбулося два матчі дев'ятого туру жіночої Суперліги з гандболу, який є останнім у чемпіонаті.
Галичанка здобула впевнену перемогу над київським Спартаком, а Карпати Ужгород обіграли КОСФК.
Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга
9 тур, ІІ етап, 22 травня
Галичанка (Львів) — Спартак (Київ) 37:21 (21:12)
Карпати (Ужгород) — КОСФК (Київська область) 38:25 (21:9)
Розклад матчів 9 туру жіночої Суперліги з гандболу
23 травня
12.00. ДонДУВС-ДЮСШ4 (Кривий Ріг) – ДЮСШ 1-ХНУ (Хмельницький)
14.00. КОСФК (Київська область) – Галичанка (Львів)
16.00. Спартак (Київ) – Карпати (Ужгород)
24 травня
10.00. Реал (Миколаїв) – ДЮСШ 1-ХНУ (Хмельницький)
12.00. Галичанка (Львів) – Карпати (Ужгород)
14.00. Спартак (Київ) – КОСФК (Київська область)
У попередньому турі Галичанка обіграла Карпати та здобула 10-й титул чемпіона України.