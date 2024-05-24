Реал Миколаїв розібрався з ДЮСШ 1-ХНУ: результати 9 туру чемпіонату України
— 24 травня, 12:05
У матчі 9 туру жіночої Суперліги з гандболу миколаївський Реал обіграв ДЮСШ 1-ХНУ з Хмельницького.
Матч завершився з рахунком 37:25.
Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга
9 тур, ІІ етап
24 травня
Реал (Миколаїв) – ДЮСШ 1-ХНУ (Хмельницький) 37:25 (18:14)
Сьогодні, відбудеться ще два матчі:
12.00 Галичанка (Львів) – Карпати (Ужгород)
14.00 Спартак (Київ) – КОСФК (Київська область)
Напередодні Галичанка здобула вольову перемогу над Карпатами та достроково виграла чемпіонат України.