Реал Миколаїв розібрався з ДЮСШ 1-ХНУ: результати 9 туру чемпіонату України

У матчі 9 туру жіночої Суперліги з гандболу миколаївський Реал обіграв ДЮСШ 1-ХНУ з Хмельницького.

Матч завершився з рахунком 37:25.

Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга

9 тур, ІІ етап

24 травня

Реал (Миколаїв) – ДЮСШ 1-ХНУ (Хмельницький) 37:25 (18:14)

Сьогодні, відбудеться ще два матчі:

12.00 Галичанка (Львів) – Карпати (Ужгород)

14.00 Спартак (Київ) – КОСФК (Київська область)

Напередодні Галичанка здобула вольову перемогу над Карпатами та достроково виграла чемпіонат України.