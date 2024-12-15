Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гандбол

Помер срібний призер Олімпійських ігор 1984 з гандболу

Руслан Травкін — 15 грудня 2024, 17:00
Помер срібний призер Олімпійських ігор 1984 з гандболу
Клаус Вьоллер
dhb.de

У 68-річному віці пішов із життя легендарний німецький гандбольний воротар Клаус Вьоллер.

Про це повідомила пресслужба Федерації гандболу Німеччини.

Він допоміг збірній Німеччини здобути срібну медаль на Олімпійських іграх 1984, які проходили в Лос-Анджелесі, США.

Загалом за збірну своєї країни відіграв 72 поєдинки.

"Клаус Веллер займає незмінне місце в історії німецького гандболу і завжди залишатиметься одним із наших срібних героїв з Лос-Анджелеса. Наші думки з його родиною в цей важкий час", — сказав президент Федерації гандболу Андреас Міхельманн.

Всю кар'єру Клаус провів на Батьківщині. У складі команди Неттельштедт він став володарем Кубку Німеччини та Кубку володарів кубків. 

Гандбол помер смерть

Гандбол

Данія переграла Францію та стала другим фіналістом жіночого чемпіонату Європи з гандболу
Норвегія переграла Угорщину та вийшла у фінал жіночого чемпіонату Європи з гандболу
Мотор зіграє з Ізмаїлом, Одеса прийме Донбас у 13 турі Суперліги
Одеса проти Ізмаїлу, ЛДУФК-Політехнік прийме Мотор у чемпіонаті України з гандболу
Іспанський гандболіст у 28-річному віці помер після тривалої боротьби з раком

Останні новини