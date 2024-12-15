Помер срібний призер Олімпійських ігор 1984 з гандболу

У 68-річному віці пішов із життя легендарний німецький гандбольний воротар Клаус Вьоллер.

Про це повідомила пресслужба Федерації гандболу Німеччини.

Він допоміг збірній Німеччини здобути срібну медаль на Олімпійських іграх 1984, які проходили в Лос-Анджелесі, США.

Загалом за збірну своєї країни відіграв 72 поєдинки.

"Клаус Веллер займає незмінне місце в історії німецького гандболу і завжди залишатиметься одним із наших срібних героїв з Лос-Анджелеса. Наші думки з його родиною в цей важкий час", — сказав президент Федерації гандболу Андреас Міхельманн.

Всю кар'єру Клаус провів на Батьківщині. У складі команди Неттельштедт він став володарем Кубку Німеччини та Кубку володарів кубків.